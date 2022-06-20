Юлиана Григорян получила гран-при на 11-м Международном вокальном конкурсе им. Станислава Монюшко

Молодая певица Юлиана Григорян при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении приняла участие в 11-м Международном вокальном конкурсе им. Станислава Монюшко, который прошел 6-11 июня в Варшаве, Польша. Армянская певица выиграла Гран-при.

Как сообщает Арменпресс, Юлиана Григорян выступала давала многочисленные концерты в регионах Армении и Арцаха.

Юлиана Григорян сотрудничала с композиторами Тиграном Мансуряном, Робертом Амирханяном, Ваче Шарафяном.