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Юлиана Григорян получила гран-при на 11-м Международном вокальном конкурсе им. Станислава Монюшко

Юлиана Григорян получила гран-при на 11-м Международном вокальном конкурсе им. Станислава Монюшко

Молодая певица Юлиана Григорян при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении приняла участие в 11-м Международном вокальном конкурсе им. Станислава Монюшко, который прошел 6-11 июня в Варшаве, Польша. Армянская певица выиграла Гран-при.

Как сообщает Арменпресс, Юлиана Григорян выступала давала многочисленные концерты в регионах Армении и Арцаха.

Юлиана Григорян сотрудничала с композиторами Тиграном Мансуряном, Робертом Амирханяном, Ваче Шарафяном.


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