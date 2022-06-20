При поддержке Ucom состоялась (не)конференция «БарКемп Ереван»

При технической поддержке компании Ucom с 18 по 19 июня сего года в Ереване прошла полюбившаяся в сфере информационных технологий (не)конференция «БарКемп Ереван», которая объединила около трех тысяч представителей ИТ и медиасферы под одной крышей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, целью (не)конференции был обмен знаниями, навыками и опытом, а также создание новых связей в сфере ИКТ.

Приглашенные на (не)конференцию специальные иностранные гости – ученые, эксперты, добившиеся больших успехов в Силиконовой долине стартаперы, – обсудили управление стартап-бизнесом, будущее рынка труда, перспективы развития науки и образования, космические амбиции Армении, новейшие технологии в области здравоохранения.

На «БарКемп Ереван-2022» большое внимание было уделено проведению практических мастер-классов в области программирования и безопасности от лучших IT-специалистов Армении. Состоялись панельные дискуссии на тему ИКТ и СМИ. Список затронутых на (не) конференции тем и гостей можно найти на официальном сайте и на странице Facebook БарКемп Ереван.

«БарКемп Ереван» - это формат мероприятий, поддерживающий открытые дискуссии и свободный обмен идеями в неформальной обстановке. Мероприятия «БарКемп Ереван» организовываются исключительно благодаря усилиям волонтеров из армянского сектора ИКТ и медиаиндустрии. «БарКемп» проводится в Армении с 2009 года.