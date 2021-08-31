Предстоящие на 21 июня мероприятия
18:10, Июнь 20, 2022
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- 18:29 Министр финансов провел рабочую встречу с делегацией во главе с главой миссии МВФ в Армении
- 18:10 Предстоящие на 21 июня мероприятия
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- 14:36 МИД Ирана: проблемы на переговорах по ядерной сделке с США не сводятся к одному вопросу
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