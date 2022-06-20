Китайская Chery начнет продавать в России автомобили бренда Omoda

"Дочка" китайского автоконцерна Chery - АО "Чери автомобили Рус" - в ближайшие месяцы начнет продажи на российском рынке трех моделей бренда Omoda, который станет третьим брендом компании в РФ наряду с Chery и Exeed, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщила компания, линейка Omoda в РФ, который позиционируется как бренд сегмента high-middle, будет включать два кроссовера и седан. Модели будут поэтапно представлены на рынке до лета 2023 г. К 2025 г. компания планирует дополнительно расширить и обновить модельный ряд.

"Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнёров. В планах компании заключить дилерские соглашения до конца лета этого года, в связи с чем в ближайшие дни потенциальным кандидатам компания направит приглашение", - отмечается в пресс-релизе Chery.

Первым в РФ поступит в продажу кроссовер Omoda C5.

Китайская Chery является одной из крупнейших по продажам в РФ автомобильных марок наряду с Haval и Geely. По итогам 2021 г. продажи Chery в РФ подскочили в 3,5 раза, до 40,9 тыс. автомобилей. Доля компании на рынке выросла с 0,7% до 2,5%.