Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-06-22

ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 июня, курс доллара США сократился на 4.27 драмa и составил 421.03 драм. Курс евро сократился на 3.82 драмa и составил 443.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.51 драм. Курс британского фунта сократился на 6.94 драмa и составил 515.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 47.02 драмa и составила 24928.01 драм. Цена серебра выросла на 2.60 драмa и составила 295.70 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.