Азиатские индексы - 20-06-22
ТОКИО, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.74% и составил 25771.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.92% и составил 1818.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3315.43 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 21163.91 пункта.
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