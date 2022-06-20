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Азиатские индексы - 20-06-22

Азиатские индексы - 20-06-22

ТОКИО, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.74% и составил 25771.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.92% и составил 1818.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.04% и составил 3315.43 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 21163.91 пункта.


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