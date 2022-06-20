Зеленский заявил, что с начала спецоперации России за границу уехали более 5 млн украинцев

Более 5 млн граждан Украины покинули страну с начала специальной военной операции РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

"За это время более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу", - написал он в своем Telegram-канале.

17 февраля резко обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе, в Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.