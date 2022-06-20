Всемирный совет церквей избрал нового генерального секретаря

В Экуменическом центре Женевы с 15 по 18 июня состоялась первая после 2018 года не дистанционная встреча Центральной комиссии Всемирного совета церквей. Главным вопросом повестки встречи были выборы нового генерального секретаря ВСЦ.

Как сообщили «Арменпресс» в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, 17 июня на очередном заседании Центральной комиссии новым генеральным секретарем ВСЦ был избран декан факультета теологии и религиозности Университета Претории (Южно-Африканская Республика), преподобный д-р Джерри Пилей.

С благословения Его Святейшества Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина II во встрече Центральной комиссии ВСЦ приняли участие члены Центральной комиссии архиепископ Виген Айказян (Восточная армянская епархия США) и госпожа Дианна Цагикян (Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Армения).

В числе других вопросов, представленных и обсужденных на встрече, архиепископ Виген Айказян на межцерковной площадке ВСЦ вновь представил вызовы, вставшие перед армянским народом в течение 44-дневной Арцахской войны 2020 г., начавшейся вследствие агрессии Азербайджана, и в послевоенный период.