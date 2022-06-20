Ле Пен объявила, что не вернется на пост лидера партии

Марин Ле Пен, возглавлявшая до президентских выборов 2022 года партию "Национальное объединение", заявила, что не намерена возвращаться на этот пост и посвятит себя управлению парламентской группой партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не вернусь на пост главы "Нацобъединения". Я сконцентрируюсь на председательских функциях в этой очень большой группе", - сказала она в понедельник в эфире телеканала BFM. Таким образом, во главе партии остается 26-летний политик Жордан Барделла, назначенный на этот пост осенью 2021 года, когда Ле Пен объявила о намерении сложить с себя полномочия перед избирательной кампанией на президентских выборах. Его назначение было временным и было рассчитано до 10 сентября.

Ле Пен возглавит в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции группу из 89 депутатов. Это рекордный для партии показатель - в Нацсобрании прошлого созыва она была представлена лишь восьмью депутатами. Теперь же партия становится главной оппозиционной силой на правом фланге, обходя партию "Республиканцев", которая имеет 67 мест. Кроме того, как заявлял ранее евродепутат от "Нацобъединения" Тьерри Мариани, получение более 60 мандатов позволяет партии самостоятельно обращаться в Конституционный совет для оценки соответствия положений принимаемых законопроектов основному закону страны.

Второй тур выборов в Национальное собрание Франции состоялся 19 июня. Президентский блок "Вместе!" получил 245 из 577 мест, однако этого оказалось недостаточно для получения абсолютного большинства, которым обладал правящий альянс до этих выборов. Вторым по численности стал альянс левых сил NUPES (131 место).