Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян считает, что миссия российских миротворцев в Арцахе будет продлена.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами в постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, подчеркнув, что Россия несет за регион и моральную ответственность.

«Я думаю, что миссия российских миротворцев в Арцахе будет продлена. Альтернативы просто нет, так как конфликт еще не урегулирован», - сказал он.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, уже бывший командующий российским миротворческим контингентом, дислоцированным в Республике Арцах согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., на встрече в Махачкале заявил корреспонденту ТАСС, что по истечении 5-летнего срока миротворческой миссии будет принято решение о продлении российской миротворческой миссии. Мурадов также отметил, что он положительно оценивает деятельность российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе.