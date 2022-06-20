Инцидент в Парухе был ударом не только по Арцаху, но и по российским миротворцам: Давид Бабаян

Инцидент в Парухе был ударом не только по Арцаху, но и по российским миротворцам. Этот инцидент был терактом, ударом и по нам, и по миротворческой миссии. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами в постоянном представительстве Республики Арцах в Армении заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян, отметив, что не имеет значения, когда и где был совершен терроризм, он не должен остаться безответным.

«Судьба Арцаха в опасности. Если мы потеряем Арцах, Армении не будет. У нас есть абсолютная возможность иметь нормальные отношения со всеми, потому что у нас диаспора. А в лице Азербайджана есть страна, где ненависть к армянам и терроризм - государственная политика, в чем убедились и российские миротворцы, ставшие мишенью», - сказал он.

Давид Бабаян подчеркнул, что не представляет себе, что какой-либо руководитель Республики Армения может подумать или предпринять шаги, чтобы Арцах стал частью Азербайджана.

«У нас нет будущего в Азербайджане. Сейчас мы - де-факто независимая страна. Думать, что мы можем быть в составе Азербайджана, неприемлемо», - подчеркнул Давид Бабаян.