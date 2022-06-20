В МИД выразили надежду на дипломатическое решение проблем в Сирии

Москва продолжит добиваться от Анкары отказа от операции на севере Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договоренность по политико-дипломатической линии", - сказал он журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․

В понедельник газета Türkiye сообщила, что все приготовления к военной операции Турции на севере Сирии завершены.