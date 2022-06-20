В МИД выразили надежду на дипломатическое решение проблем в Сирии
Москва продолжит добиваться от Анкары отказа от операции на севере Сирии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договоренность по политико-дипломатической линии", - сказал он журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости․
В понедельник газета Türkiye сообщила, что все приготовления к военной операции Турции на севере Сирии завершены.
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