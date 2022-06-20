Мы будем стоять до конца, не позволим нарушить красные линии: Давид Бабаян

Арцах не может быть и не будет в составе Азербайджана. Потеря Арцаха приведет к непредсказуемым кардинальным изменениям геополитического ландшафта, после чего будет совершенно иной баланс глобальных сил.

Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами в постоянном представительстве Республики Арцах в Армении заявил министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, геополитика, хотим мы этого, или нет, имеет свои правила. Геополитика - это баланс, соответствующая реакция того или иного центра силы.

«Мы вступили в эпоху геополитики, где идеи и нормы, к сожалению, стали второстепенными, если не третичными, но это не значит, что мы не должны знать свое прошлое и настоящее, потому что наша самая большая проблема - это мы сами. Мы должны понять, что у нас есть, и довести это до ума», - сказал Бабаян, отметив важность принципиальности на этом пути.

«Все зависит от нас, какую политику мы будем вести. Мы будем стоять до конца, мы никогда не позволим нарушить эти красные линии», - добавил он.