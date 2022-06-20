МИД Ирана: проблемы на переговорах по ядерной сделке с США не сводятся к одному вопросу

Оставшиеся нерешенными проблемы на переговорах с США по восстановлению ядерной сделки не исчерпываются одним вопросом. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"То, что остается нерешенным между нами и США, совсем не исчерпывается одной темой, - заявил он. - Некоторые из сторон стремятся скрыть прочие противоречия и сделать акцент только на одном вопросе".

Ранее в ряде западных СМИ была опубликована информация, что Иран готов ради достижения соглашения по ядерной сделке отказаться от одного из своих основных требований - исключения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) из списка признанных Вашингтоном террористических организаций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

25 мая спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что вероятность провала переговоров с Тегераном о возвращении к полному соблюдению положений ядерной сделки в настоящее время выше, чем возможность достижения успеха в данном диалоге. При этом 8 июня глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран представил Вашингтону новый пакет предложений по восстановлению сделки.