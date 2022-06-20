"Гражданский договор" на должность генерального прокурора выдвинул кандидатуру Анны Вардапетян

Решением фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Анна Вардапетян выдвинута на должность генерального прокурора. Как передает «Арменпресс», Национальное собрание распространило по этому поводу заявление.

В объявлении, в частности, говорится: «Согласно частям 1-27 статьи 177 Конституции, а также статьям 8 и 145 Конституционного закона РА «Регламент Национального собрания», решением фракции «Гражданский договор» Национального собрания Республики Армения от 16.06.2022 г. Анна Кареновна Вардапетян выдвинута на должность генерального прокурора».

Ранее, 16 июня, лидер фракции Айк Конджорян заявил о намерении выдвинуть кандидатуру Вардапетян.

16 сентября истекает срок полномочий генерального прокурора РА Артура Давтяна. Генеральный прокурор избирается Национальным собранием по предложению компетентной постоянной комиссии Национального собрания не менее чем тремя пятыми от общего числа голосов депутатов сроком на шесть лет.