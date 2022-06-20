В Таллине анонсировали обсуждение седьмого пакета санкций ЕС против России

Главы МИД ЕС на заседании в понедельник должны обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий дальнейшие энергетические меры, заявил перед началом встречи исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива (в ЕС - ред.)", - сообщил он, рассказывая о повестке заседания глав европейских МИД.