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В Армении за последнюю неделю подтверждено 60 случаев заболевания Covid-19

В Армении за последнюю неделю подтверждено 60 случаев заболевания Covid-19

В Армении с 13 по 19 июня подтверждено 60 случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 423 104, из которых 412  693 - выздоровевшие, есть 8 625 - летальных исходов.

За последнюю неделю вылечились 25 заболевших, летальных исходов не зарегистрировано.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 102 пациента.

В течение последней недели проведено 6 968 тестов.

Всего проведено 3 127 681 тестирование.


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