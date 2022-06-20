В Армении за последнюю неделю подтверждено 60 случаев заболевания Covid-19
13:50, 20 Июнь 2022
В Армении с 13 по 19 июня подтверждено 60 случаев заболевания COVID-19.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 423 104, из которых 412 693 - выздоровевшие, есть 8 625 - летальных исходов.
За последнюю неделю вылечились 25 заболевших, летальных исходов не зарегистрировано.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 102 пациента.
В течение последней недели проведено 6 968 тестов.
Всего проведено 3 127 681 тестирование.
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