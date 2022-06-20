Новое исследование представляет важные факты об Арцахе: Давид Бабаян

В постоянном представительстве Республики Арцах в Республике Армения состоялась презентация исследования «Вопрос Арцаха и внешняя политика Республики Арцах».

Как передает «Арменпресс», министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян отметил, что исследование представляет факты об Арцахе, о ключевых идеях и ключевых понятиях. В течение прошлого года в Министерстве иностранных дел Арцаха наряду с выполнением своих функций работали и над этим исследованием.

«Это справочник, своего рода энциклопедия, которая полезна будет представителям СМИ, политических, общественных, и научно-образовательных кругов. Представлены различные процессы и факты. Работа состоит из нескольких частей. Первая часть - историческая концепция. Иногда бывают пробелы, например, что такое Арцах, что такое Карабах? Я убежден, что большая часть общества не делает различий между ними. Поэтому мы постарались все это представить таким образом, чтобы, не будучи историками, люди, хотя бы, таким образом, имели бы возможность получить достоверную информацию», - сказал он.

Давид Бабаян отметил, что в книге есть цветные иллюстрации и карты. Есть исторический Арцах, информация о концепции Карабаха, месте и роли Нагорного Карабаха в истории Армении, истории нашей дипломатии. Арцах сыграл большую и решающую роль в истории Армении, и ее дипломатии.

«Представлен ряд важных концепций, которые в основном эксплуатируются именно Азербайджаном. Мы говорим о Ходжалы. Должен отметить, что Арцах - единственная страна в мире, не имеющая границ. Наши границы стали линией соприкосновения. В работе кратко представлено то, что нам нужно знать, как бороться с азербайджанскими «аргументами» и проводить нашу политику, исходя из наших национальных интересов», - сказал Бабаян.

Касаясь второй части работы, он сказал, что в ней представлены гуманитарные аспекты - беженцы, военнопленные и т.д. Представлено применение силы азербайджанской стороной в разные периоды, с 1918 года до конца войны 2020 года, привлечение террористов и, конечно же, культурный геноцид. То есть все те понятия, о которых мы постоянно говорим.

По словам министра иностранных дел Арцаха, третья часть относится к ключевой концепции внешней политики Республики Арцах. Какова вообще наша внешнеполитическая философия, на какой основе происходит процесс международного признания, военно-политический потенциал, какие субъекты-страны признали Республику Арцах?

«Эта работа представляет собой небольшую общую энциклопедию всех ключевых идей и понятий. Сейчас мы переводим ее на русский язык, так как есть спрос. Скорее всего, мы переведем ее и на английский язык. После мы постараемся опубликовать оба перевода», - заключил Давид Бабаян.