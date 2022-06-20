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Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Проблема заблокированного на Украине зерна должна будет в итоге разрешиться при помощи ООН, и не будет длиться долго, заявил в понедельник журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"У нас есть прогресс, мы продвигаемся вперед. Мы надеемся, что никто не сможет противостоять давлению со стороны международного сообщества. Я надеюсь, и даже более чем надеюсь, я уверен, что, в конце концов, в ООН достигнут соглашения", - сказал Боррель, отвечая на вопрос о проблеме зерна, которое остается заблокированным на Украине.

По его словам, "невозможно представить, что миллионы тонн зерна остаются заблокированы на Украине, пока остальной мир страдает от голода", и потому он не думает, что эта ситуация может длиться на протяжении долгого времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания с Украины и из России на мировые рынки. При этом в июне президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.


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