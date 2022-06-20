Власти Грузии на 75% увеличили стоимость транзита грузовых автомобилей

Правительство Грузии приняло решение об увеличении с 200 до 350 лари (с $68 до $120) стоимости за пользование дорогами при транзитном проезде фур. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте Законодательного вестника Грузии, вступило в силу в понедельник.

Постановление правительства освобождает от оплаты сбора лишь те машины, которые осуществляют перевозку груза из морского порта до ближайшей зоны таможенного контроля на расстоянии 10 км и обратно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Грузинское экономическое интернет-издание bm.ge со ссылкой на министерство финансов отмечает, что ежедневно Грузию пересекают более 900 грузовых автомобилей. В 2021 году грузинским коридором воспользовались 332 тыс. фур, которые заплатили 66,4 млн лари (около $23 млн) в государственную казну. Свыше 88 тыс. грузовых автомобилей перевозили груз в Армению, 68 367 - в Азербайджан, 41 425 - в Турцию.