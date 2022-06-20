Коалиция Макрона победила на выборах в парламент, но без абсолютного большинства

Победителем второго тура парламентских выборов во Франции, как и обещали прогнозы, стала коалиция "Вместе!" сторонников президента Эммануэля Макрона с результатом 245 депутатских мест в Национальном собрании.

Эти данные опубликовала в ночь на понедельник газета Figaro. Позднее должно быть официальное коммюнике МВД.

Вместе с тем сторонники Макрона не добились абсолютного большинства в нижней палате французского парламента, для чего необходимо 289 мандатов из 577.

"Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) - блок левых партий и "зеленых" под предводительством Жан-Люка Меланшона также предсказуемо стал вторым, обеспечив себе 131 место в Национальном собрании и гарантировав роль ведущей оппозиционной силы в нижней палате нового состава,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Настоящим успехом стали эти выборы для "Национального объединения" Марин Ле Пен. Французские националисты получили 89 депутатских мест, что значительно больше, чем прочили им последние опросы исследовательских центров.

Наследники "голлизма", правоцентристские "Республиканцы" с 64 выигранными мандатами примерно соответствуют публиковавшимся прогнозам.

Голосование прошло при очень низкой явке: выборы проигнорировали около 54% избирателей.

Французские СМИ и наблюдатели отмечают, что итоги голосования де-факто - предвестники серьезных трудностей для Макрона и его соратников: им потребуется идти на компромиссы с другими партиями, так как без союзников в парламенте теперь станет невозможно продвигать много элементы предвыборной программы французского президента. Figaro на своем сайте называет итоги голосование де-факто поражением сторонников Макрона и предупреждает о риске "неуправляемой Франции".