BigStory VC инвестировал в армянскую компанию «Dokus» $ 250 000

Венчурный фонд BigStory VC инвестировал в армянскую компанию «Docus», которая предлагает революционно новые подходы, $ 250 000. Она, используя платформу телемедицины, объединяет лучших врачей Европы и США с больницами развивающихся стран.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель BigStory Артавазд Минасян.

«Многие из нас бывали в ситуации, когда у родственника или у близкого человека диагностировали серьезное заболевание. И нужно было второе мнение. Через знакомых мы обращались к лучшим специалистам, работающим по данной медицинской специальности в Германии или в США, или к другим нашим врачам.

Получали второе мнение, которое наш врач принимал с неохотой, так как оно не имело законной основы.

В ноябре прошлого года Роберт и Геворг, оставив свой прибыльный бизнес в Москве, переехали в Армению и основали компанию «Dokus». Она предлагает революционно новые подходы, используя платформу телемедицины, соединяет лучших врачей Европы и США с больницами развивающихся стран

«Специалист, работающий в местной больнице и его европейский партнер, формируют медицинский консилиум, тем самым предоставляя своему пациенту, живущему в развивающейся стране, лучшие медицинские знания», - написал Артавазд Минасян.

BigStore уже инвестировал в ProdMap AI, Zoomerang, WildLearner, Mythrill, BlueQubit.

В прошлом году соучредители Krisp Давид Багдасарян, Артавазд Минасян и основатель и генеральный директор Podcastle AI Арто Ерицян объявили о запуске венчурного фонда BigStory VC, который в ближайшие два года инвестирует $10 млн примерно в 24 армянских стартапа.