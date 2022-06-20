Глава Еврокомиссии заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен незадолго до саммита Европейского союза выразила уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в сообщество.

"Я твердо полагаю, что мы получим положительное решение, получим поддержку, курс теперь задан", - отметила фон дер Ляйен в воскресенье вечером в эфире телеканала ARD. "Конечно, это историческое решение, которое сейчас также должен принять Европейский совет, но подготовка идет хорошо", - подчеркнула глава ЕК, добавив, что она "уверена". В то же время фон дер Ляйен сказала, что решение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата основано на данных, фактах и подготовительной работе, которую страна проделала за последние восемь лет. "Украина добилась огромных успехов в последние годы", - констатировала председатель Еврокомиссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Однако она уточнила, что в ЕС "хотят видеть еще больше реформ". Вместе с тем глава ЕК заметила, что от самой страны-заявителя зависит, будет ли прием в сообщество успешным и как скоро это произойдет. "В этих государствах все зависит от того, насколько быстро пойдет этот процесс, и они должны провести необходимые реформы, они должны доказать, что они соответствуют Европейскому союзу. Тогда и процесс идет быстрее, это не совсем жесткий процесс", - подытожила фон дер Ляйен.