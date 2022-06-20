Военнослужащие N-ской воинской части МО РА посетили Гаварский театр

По инициативе губернатора Гегаркуникской области Карена Саркисяна в регионе организуются мероприятия, направленные на укрепление отношений между армией и обществом.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и общественных связей Гегаркуникской областной администрации, очередное мероприятие состоялось в Гаваре. По договоренности, достигнутой с губернатором Гегаркуника и командованием N-й воинской части МО РА, солдаты и офицеры побывали в Гаварском драматическом театре им. Л. Калантара.

Присутствовал и губернатор Гегаркуника Карен Саркисян.

Совместными усилиями Управления образования, культуры и спорта Гегаркуникской администрации и труппы театра было организовано мероприятие, на котором студенты из города Гавар, обучающиеся в различных культурных и образовательных учреждениях столицы, подготовили для военнослужащих литературные и музыкальные исполнения, затем был показан спектакль по пьесе Агаси Айвазяна.

В рамках программы военнослужащие воинской части N Министерства обороны РА на прошлой неделе посетили Гегаркуникский геологический музей.

Инициатива будет постоянной.

Хосров Хлгатян