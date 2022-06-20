На берегу Севана был организован армянский лагерь походного туризма
11:21, 20 Июнь 2022
ГАВАР, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках сотрудничества, подписанного между областью Изер Французской Республики и Гегаркуникской областью Республики Армения, при финансовой поддержке армяно-французской платформы IRAPA на берегу Севана 18 и 19 июня был проведен армянский лагерь походного туризма.
Как сообщил «Арменпресс» начальник отдела программ развития, туризма, торговли, услуг и рекламы мэрии Севана Давид Торосян, лагерь проводится при поддержке и инициативе французской туристической организации «Афрат». К созданию Армянского походного лагеря были привлечены молодые люди из Севана, Гавара и других населенных пунктов. Администрация Гегаркуникской области и мэрия Севана также поддержали реализацию лагеря.
"Молодые люди узнали, как читать горные карты, что делать в чрезвычайной ситуации, а также о видах птиц в регионе. Гегаркуник имеет прекрасные возможности и интересное положение для развития пешего туризма. Необходимо сделать пешеходные маршруты узнаваемыми. В регионе может быть большой поток туристов, любящих пешие прогулки. Представители и волонтеры французской туристической компании «Афрат» и волонтеры работают в регионе с апреля этого года, чтобы определить три пешеходных маршрута, в результате которых в будущем могут быть сделаны инвестиции. Этими направлениями являются: Севан-Цахкунк, Севан-Арданишский полуостров, Мартуни-гора Армаган. Во время работ волонтеры сотрудничали с туристическими клубами Севана и Еревана. Участники армянского походного лагеря получили знания в области альпинизма. У них также есть возможность работать гидами в будущем. Развитие пешего туризма включает в себя развитие инфраструктуры, разметку троп и обучение гидов. Достаточные исследования в области пешего туризма в Гегаркунике помогут этому сектору развиваться и иметь большие перспективы. Любителям пеших прогулок предложат десятки троп и тропинок. В регионе будет большой наплыв туристов", - сказал Давид Торосян.
Хосров Хлгатян
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