Министр экономики ФРГ заявил о вынужденной экономии газа в Германии

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек признал, что ситуация с запасами газа в Германии на зимний период остается серьезной, призвал к экономии газа и расширению использования угля для обеспечения работы электростанций.

"Hынешняя ситуация является напряженной и серьезной", - заявил он в интервью телеканалу ZDF.

Хабек отметил: "Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа (...) Поэтому меры, которые мы предпринимаем, постепенные действия, являются правильными",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Запасы газа к зиме должны составлять не менее 90%, сказал министр, отметив, что на сегодня газохранилища в стране заполнены на 57%. По его словам, это "не так уж плохо для сезона, но кое-чего еще не хватает, и мы должны получить недостающее за лето" при помощи "закупок и бережливости".

Министр, представляющий партию "зеленых", выступающих против использования ископаемого топлива, в качестве выхода из ситуации предложил всемерно сокращать использование газа и "снова подключить к сети угольные электростанции".

"Я сейчас стараюсь держаться подальше от партийной программы и делать то, что необходимо сделать для обеспечения безопасности поставок в Германии", - подчеркнул он.

Сокращение "Газпромом" поставок по "Северному потоку 1", как сообщалось, вызвано задержкой с ремонтом компрессорных турбин Siemens Energy.