Лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии планируют саммит в Мадриде

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может провести четырехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии в Мадриде, куда эти страны приглашены на саммит НАТО в конце июня. Как сообщила в понедельник газета Yomiuri, японская сторона в настоящий момент прорабатывает этот вопрос.

Основными темами встречи, как ожидается, может стать активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, рост его влияния на островные государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также военная операция на Украине,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Китай ранее критиковал создание Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), который включает Индию, США, Японию и Австралию, называя его "азиатским вариантом НАТО". Как пишет Yomiuri, в связи с этим так называемый четырехсторонний саммит "партнеров НАТО в АТР" (Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия), если он состоится, может стать структурой, направленной на сдерживание Китая.

Кроме того, по данным издания, японская сторона прорабатывает возможность встречи Кисиды с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Несмотря на то, что, по словам правительственного источника, обстановка для этого не подходит из-за охлаждения отношений между Токио и Сеулом, есть возможность проведения краткой неформальной встречи, пишет Yomiuri.