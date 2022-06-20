Газоснабжение ряда адресов административного района Арабкир будет 21 июня прекращено
10:43, 20 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях проведения подготовок к зиме и плановых работ 21 июня с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача газа по адресам: ул. Грачья Кочара, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16, 16а, 13/5 улица Вагаршяна, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1 улица Гюльбенкяна, улица Сундукяна 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 20, 26, 64, 1, 21, 23, 25, 43, 63 улица Аветисяна, 70, 84 проспект Баграмяна, 84/ Баграмяна 3-й переулок, 1, многоквартирные дома 4/6, газопотребители прилегающих частных домов, газоснабжение общественных объектов различного назначения административного района Арабкир города Еревана.
«Приносим извинения потребителям газа, просим соблюдать правила безопасности. Дополнительную информацию можно получить по телефону 1-04», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на «Газпром Армения».
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