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Эдуарду Маркарову 80 лет

Эдуарду Маркарову 80 лет
ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Одной из легенд армянского футбола Эдуарду Маркарову исполнилось 80 лет.

Как сообщает «Арменпресс», на победных страницах "Арарата-73" золотыми буквами написано имя Эдуарда Маркарова. Даже сегодня среди легендарных футболистов Армении с особой любовью вспоминают Эдуарда Маркарова. Многие даже знают, что до перехода в «Арарат» он уже был одним из ведущих и известных нападающих в футболе СССР. Он и сейчас с добротой старшего друга и огромным желанием увидеть лучшее говорит об армянском футболе, о той славной странице и о сегодняшнем дне. Эдуард Маркаров по-прежнему близок к истокам армянского футбола.

Эдуард Маркаров родился в 1942 году. Он нападающий, заслуженный мастер спорта. Выступал в бакинских «Локомотиве» и «Нефтчи». 1971-75 Выступал за команду «Арарат» в Ереване. Участвовал в 8-м чемпионате мира в составе сборной СССР. Чемпион СССР, призер и обладатель кубка турнира. В чемпионатах СССР забил 157 голов. С 1976 года является членом команды мастеров «Арарат» в Ереване.

Коллектив "Арменпресс" поздравляет легенду армянского футбола, желая ему сил, энергии и долголетия.
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