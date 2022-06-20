"Новая книга" -21/22: Григоян, Бакман, Бахчинян
10:12, 20 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект "Новая книга". Каждый понедельник он представляет читателям новые книги, изданные армянскими издательствами. На страницах агентства у читателей есть возможность получить информацию о новых книгах, познакомиться с классическими произведениями, тенденциями развития современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделила три замечательные книги разных издательств, изданные в 2022 году и представленные публике.
Армянская литература
Ваагн Григорян, "Адамамут"
Роман представляет собой историю семьи, насчитывающей более полувека. Следя за жизнью своих героев с непростой судьбой, автор подтверждает важную мысль. Каждое мгновение настоящего – это продолжение прошлого и начало завтрашнего дня, каждый несет ответственность за историю.
Книга выпущена издательством «Антарес».
Переводная литература:
Фредерик Бакман, "Человек по имени Уве"
В основе романа 59-летний Уве, одинокий мужчина, который вечно всеми и всем недоволен. Он искренне считает, что вокруг него одни бездарности. Для своих соседей он всегда делающий всем замечания, невыносимый старик. Уве, оставшийся один после смерти жены, регулярно пытается покончить жизнь самоубийством. Но не получается, потому что в его помощи нуждаются его новые соседи. Читатель постепенно открывает для себя главного героя и понимает, что все не только черно-белое. Подстрекательский Уве на самом деле имеет большое сердце, но он мрачен, потому что прошел через большие трудности.
Перевод Ашхена Бахчиняна.
Книга была опубликована издательством Newmag Publishing.
Документальная литература
Генрик Бахчинян, "Работа Саят-Нова"
Работа включает всестороннее литературное исследование трехъязычного наследия Саят-Нова. На основе армянской средневековой поэзии рассматриваются фольклорно-литературные истоки песен поэта-трубадура, характер и особенности любовных игр, составляющих большую и лучшую часть его творчества, а также игры с другими мотивами.
По мнению эксперта Саят-Нова М. Асратяна, первопричиной бессмертия песен Саят-Нова, «силы, постоянно воздействующей на наши чувства», является «правда, искренность, простота, выраженная в живописной, ритмической, стройной организации слов».
Вышеупомянутое является доказательством слов В. Брюсова то, что «такими поэтами, как Саят-Нова, должны гордиться содержательные люди: это возвышенные дары Неба, которые посылаются не всем и не часто. Они избраны Провидением, благословляющим наш век, свою Родину».
Книга выпущена издательством «Эдит Принт».
«Новую книгу» представила Роза Григорян
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