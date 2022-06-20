"FLYON ARMENIA" запустила регулярные рейсы по маршруту Ереван-Бейрут-Ереван
09:56, 20 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянская авиакомпания "FLYONE ARMENIA" с 20 июня запустила регулярные рейсы по маршруту Ереван-Бейрут-Ереван. Как сообщает «Арменпресс», FLYONE ARMENIA сообщает, что рейсы из Еревана в Бейрут в Ереван из Международного аэропорта Звартноц в Международный аэропорт имени Рафика Харири будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, по тарифу.
Церемония запуска регулярных прямых рейсов состоялась в ереванском международном аэропорту «Звартноц». Председатель правления авиакомпании "FLYONE ARMENIA" Арам Ананян разрезал символическую ленту и сказал по случаю запуска самолета: "Мы с нетерпением ждали рейсов компании "FLYONE ARMENIA" в Бейрут. Для нас это важное событие. Это возможность еще теснее связать два наших дружественных народа, сделать возможности путешествий доступными для туристов, бизнесменов и армянской общины. Мы сделаем все возможное, чтобы эти рейсы были востребованы нашими пассажирами».
Все билеты "FLYONE ARMENIA" и дополнительные услуги можно приобрести на сайте www.flyone.am или в мобильном приложении, которое доступно в Google App или App Store, а также в офисах всех компаний-партнеров. "FLYONE ARMENIA" была основана в 2021 году. 27 октября Комитет гражданской авиации РА выдал компании "FLYONE ARMENIA" сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F, трехзначный код ICAO FIE. "FLYONE ARMENIA" предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул и Сочи.
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