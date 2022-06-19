Макрон проголосовал во втором туре парламентских выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит проголосовал во втором туре выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента), передает телеканал BFMTV.

Избирательные участки открылись для голосования во втором туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента) в воскресенье в 8 утра по местному времени (10.00 по ереванскому времени).

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным МВД Республики, явка во втором туре парламентских выборов по состоянию на 12.00 по местному времени (14.00 ереванскому времени) составила 18,99%, что выше показателя на выборах в 2017 году: тогда к этому времени проголосовали 17,75% французов.

В выборах участвует президентская коалиция "Вместе!" (Ensemble!), которая объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Также в выборах участвует левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа-Экология-Зеленые". В голосовании также принимают участие крайне правые партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и "Отвоевание" Эрика Земмура.