На Аштаракском шоссе перевернулся автомобиль - без возгорания. МЧС РА

19 июня в 12:00 часов в Национальный центр кризисного управления поступил звонок, что на Аштаракском шоссе возле ресторанного комплекса "Кавказ" произошло ДТП: автомобиль перевернулся и загорелся.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета обласного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

"В Национальный центр кризисного управления МЧС РА 19 июня в 12:00 часов поступил сигнал о том, что на Аштаракском шоссе возле ресторанного комплекса «Кавказ» горит автомобиль.

Сотрудники МЧС РА, отправившись по вызову на Аштаракское шоссе, у ресторанного комплекса «Кавказ», на месте ДТП не обнаружили признаков возгорания.

Выяснилось, что автомобиль марки Mercedes-Benz G500 (водитель А. С., 1996 г. р.) выехал за пределы проезжей части и перевернулся, никаких признаков пожара не было обнаружено. Пострадавших нет.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся, а до прибытия спасателей на место происшествия автомобиль был выправлен местными силами",- говорится в сообщении.