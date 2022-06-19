Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь 2022

На Аштаракском шоссе перевернулся автомобиль - без возгорания. МЧС РА

На Аштаракском шоссе перевернулся автомобиль - без возгорания. МЧС РА

19 июня в 12:00 часов в Национальный центр кризисного управления поступил звонок, что на Аштаракском шоссе возле ресторанного комплекса "Кавказ" произошло ДТП: автомобиль перевернулся и загорелся.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  обласного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

"В Национальный центр кризисного управления МЧС РА  19 июня в 12:00 часов поступил сигнал о том, что на Аштаракском шоссе возле ресторанного комплекса «Кавказ» горит автомобиль.

Сотрудники МЧС РА, отправившись по вызову на Аштаракское шоссе, у ресторанного комплекса «Кавказ», на месте ДТП не обнаружили признаков возгорания.

Выяснилось, что автомобиль марки Mercedes-Benz G500 (водитель А. С., 1996 г. р.) выехал за пределы проезжей части и перевернулся, никаких признаков пожара не было обнаружено. Пострадавших нет.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся, а до прибытия спасателей на место происшествия автомобиль был выправлен местными силами",- говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]