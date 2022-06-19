В Армении ожидается переменная погода, температура воздуха повысится на 2-4 градуса

На территории республики с 19 июня после полудня, в ночь на 23 июня и днем 24 июня - в отдельных районах, а 22 июня - в большинстве районов, ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах страны ожидается также град. 20-21 июня ожидается погода без осадков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

«Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

С 19-21июня температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса», - говорится в сообщении.

В Ереване в вечерние часы 19 июня, 20-21 июня - в отдельных частях города, 23 июня днем и 24 июня ожидается погода без осадков. Днем 22 июня, ночью 23-го - возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра до 17-20 м/с.