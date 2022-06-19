В селах Кайк и Варденис Арагацотнской области будет включена сирена

В Арагацотнской области в селе Кайк - 20 июня в 10:00 часов, и в селе Варденис - в 11:00 часов будет проведено учение на тему "Осуществление работ по оповещению, укрытию и эвакуации населения".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в общине будет включена сирена.

"Просим не беспокоиться», - говорится в сообщении.