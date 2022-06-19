Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь 2022

В селах Кайк и Варденис Арагацотнской области будет включена сирена

В селах Кайк и Варденис Арагацотнской области будет включена сирена

В  Арагацотнской области в селе  Кайк - 20 июня в 10:00 часов, и в селе Варденис - в 11:00 часов будет проведено учение на тему "Осуществление работ по оповещению, укрытию и эвакуации населения".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в общине будет включена сирена.

"Просим не беспокоиться», - говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]