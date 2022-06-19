Сувениры от Ашота Акопяна — миниатюрные ворота и двери Гюмри

Гостей Гюмри всегда очаровывали двери и ворота этого замечательного города. Многие фотографируются на их фоне, передают их на холст, другие создают серию фотографий, а гюмрийский искусствовед, мастер Ашот Акопян рассказал Арменпресс о своем стиле презентации их миру.

Художник-график из Гюмри Ашот Акопян создает миниатюрные двери и ворота — сувениры. Эти работы художника позволяют жителям Гюмри, особенно вдали от родного города, иметь частичку родного города в своем доме. Двери, изготовленные Ашотом, на самом деле в 30 раз меньше моделей. Каждая дверь имеет свой паспорт, название: «Сундук», «Зеркало», «Эрзерум», «Родник», «Чайка», «Птицы», «Меркуров», «Юзбаш» и множество других.

Прежде Ашот увлекался просто фотографированием дверей. Затем, когда он понял, что некоторые из них вот-вот исчезнут, он решил делать их модели-сувениры, тем самым продлевая срок их «службы».

«Двери — это особенность города, к которой нужно серьезно относиться. Были двери, которые я покрасил, потом увидел, что их уже почти нет, и подумал, что хорошо, хоть покрасил», — говорит Ашот, отмечая, что каждая дверь имеет свой характер и особенности.

Основные заказчики сувениров - из-за рубежа. Многие заказывают именно ту дверь, которую оставили в Гюмри.

Арменуи Мхоян