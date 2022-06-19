В МЧС РА поступил  сигнал о возгорании автомобиля на Аштаракском шоссе

В Национальный центр кризисного управления МЧС РА 19 июня в 12:00 часов поступил сигнал о том, что на Аштаракском шоссе возле ресторанного комплекса «Кавказ» горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета обласного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.