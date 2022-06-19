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В МЧС РА поступил  сигнал о возгорании автомобиля на Аштаракском шоссе

В МЧС РА поступил  сигнал о возгорании автомобиля на Аштаракском шоссе

В Национальный центр кризисного управления МЧС РА  19 июня в 12:00 часов поступил сигнал о том, что на Аштаракском шоссе возле ресторанного комплекса «Кавказ» горит автомобиль.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  обласного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.


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