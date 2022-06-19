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ДТП на автодороге Севан-Гавар: есть пострадавший

ДТП на автодороге Севан-Гавар: есть пострадавший

В Гегаркуникий областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 19 июня в 00:00 часов поступил сигнал о том, что возле села Цовазард произошло ДТП.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что на 18-ом километре автодороги Севан-Гавар столкнулись грузовик марки ЗиЛ  (kung) (водитель Г. С.) и ВАЗ- 2107 (водитель А. В., 1989 г. р.), в результате чего водитель, до прибытия спасателей, был госпитализирован в медицинский центр Гавара.

Отмечается, что пожарные-спасатели обесточили автомобили и перекрыли вентили газовых баллонов.


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