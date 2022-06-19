Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь 2022

В Норашене спасатели потушили пожар в магазине

В Норашене спасатели потушили пожар в магазине

В Араратское областное управление кризисного управления 19 июня в 06:00 часов  поступил сигнал о том, что в супермаркете "Давид" в селе Норашен вспыхнул пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  обласного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Согласно источнику, пожар был локализован в 07:01 часов, потушен - в 07:22. Сгорел подвесной потолок магазина-около 150 кв. м, обгорела система питания камер.


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