В Норашене спасатели потушили пожар в магазине

В Араратское областное управление кризисного управления 19 июня в 06:00 часов поступил сигнал о том, что в супермаркете "Давид" в селе Норашен вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета обласного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, пожар был локализован в 07:01 часов, потушен - в 07:22. Сгорел подвесной потолок магазина-около 150 кв. м, обгорела система питания камер.