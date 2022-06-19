Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь 2022

На улице Свачяна в Ереване сгорел автомобиль

На улице Свачяна в Ереване сгорел автомобиль

19 июня в 07:00 часов в Ереванское отделение Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на улице Свачяна возле супермаркета «Агора» горит автомобиль.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что возле дома №26 на улице Свачяна горит автомобиль марки BYD (водитель Г.Г.).

Отмечается, что пожар был локализован в 07:00часов, потушен – в 07։47. Сгорели моторная часть и салон автомобиля.

 


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