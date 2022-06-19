На улице Свачяна в Ереване сгорел автомобиль

19 июня в 07:00 часов в Ереванское отделение Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на улице Свачяна возле супермаркета «Агора» горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, выяснилось, что возле дома №26 на улице Свачяна горит автомобиль марки BYD (водитель Г.Г.).

Отмечается, что пожар был локализован в 07:00часов, потушен – в 07։47. Сгорели моторная часть и салон автомобиля.