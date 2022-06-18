Карен Донфрид воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид посетила Мемориальный комплекс Геноцида армян в Цицернакаберде.
Как передает Арменпресс, помощник госсекретаря США воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян.
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