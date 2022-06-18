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Благодаря кропотливой работе мы восстановим былую славу армянской авиации. Мигран Хачатрян

Благодаря кропотливой работе мы восстановим былую славу армянской авиации. Мигран Хачатрян

Новоизбранный председатель Комитета гражданской авиации Мигран Хачатрян считает, что никто единолично и самостоятельно не может решить все те проблемы, которые встали перед авиацией нашей страны.

"Я абсолютно уверен, что они разрешимы, и для этого есть все предпосылки и основания. Безмерно благодарен за теплые слова и добрые пожелания. Безмерно благодарен за теплые слова и добрые пожелания. Каждое из них по-своему ценное и обязывающее. Будьте уверены, совместными усилиями и благодаря кропотливой работе мы вернем и восстановим былую славу и высокий авторитет армянской авиации", - говорится в заявлении, распространенном председателем Комитета гражданской авиации Армении. углублению дружественных связей и договорились о продолжении активного диалога.

 


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