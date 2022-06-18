Установлена личность человека, совершившего самоубийство, бросившись с Давиташенского моста

11 июня сообщалось о самоубийстве человека в возрасте около 30 лет, бросившегося вниз с моста Давиташена.

Как передает Арменпресс,17 июня в результате совместных мероприятий, предпринятых сотрудниками отделов полиции административных округов Маштоца и Малатии, выяснилось, что указанное лицо — М. А. (1994 года рождения).

Проводится предварительное следствие.