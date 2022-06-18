Установлена личность человека, совершившего самоубийство, бросившись с Давиташенского моста
11 июня сообщалось о самоубийстве человека в возрасте около 30 лет, бросившегося вниз с моста Давиташена.
Как передает Арменпресс,17 июня в результате совместных мероприятий, предпринятых сотрудниками отделов полиции административных округов Маштоца и Малатии, выяснилось, что указанное лицо — М. А. (1994 года рождения).
Проводится предварительное следствие.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 16:37 Установлена личность человека, совершившего самоубийство, бросившись с Давиташенского моста
- 15:38 18-21 июня температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов
- 15:08 Из-за строительных работ на территории кладбища Верин Хотанана обрушилась часть стены церкви
- 14:52 Армен Григорян представил Карен Донфрид ситуацию с безопасностью в регионе
- 14:47 Планируется установить бюст Огана Дуряна
- 14:24 Во время фестиваля толмы будет приготовлена 150-метровая толма
- 14:09 Взрыв на территории ООО "Веллар Груп": по предварительным данным, есть одна жертва и один пострадавший
- 13:43 ГАЗПРОМ по техническим причинам прекратит поставки газа по газопроводу "Турецкий поток"
- 13:35 Представитель Центра диалога религий и культур Ирана посетил Антилиас
- 13:14 Арарат Мирзоян проинформировал помощника госсекретаря США об армяно-турецких отношениях
- 13:11 Новые знания, обмен опытом, создание связей в ИТ-сфере. В Ереване стартовала конференция BarCamp Yerevan 2022
- 12:59 Токаев решил не принимать награды до истечения срока его полномочий
- 12:47 Полиция Канакер-Зейтуна нашла пропавшего без вести Давида Наапетяна
- 12:29 Помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид встретится в Ереване с Николом Пашиняном
- 12:06 Спецслужбы Азербайджана продолжают распространять в Facebook фальшивые новости по армянским аккаунтам. СНБ Арцаха
- 11:51 В Санкт-Петербурге подписано соглашение о проектировании станции метро Ачапняк
- 11:46 Ушел из жизни Бахтиар Овакимян
- 11:38 В библиотеке города Амстельфен Нидерландов открылся уголок армянских книг
- 11:30 Сурен Папикян посетил северо-восточную границу
- 11:26 Ваагн Хачатурян присутствовал на пленарном заседании Международного экономического форума Санкт-Петербурга
- 10:58 Европейские индексы - 17-06-22
- 10:56 Американские индексы - 17-06-22
- 10:55 Цены на цветные металлы - 17-06-22
- 10:54 Цены на драгоценные металлы снизились - 17-06-22
- 10:53 Цены на нефть снизились - 17-06-22
17:28, 14.06.2022
1268 просмотров Доступ Армении к наличным долларам США несколько уменьшился: ЦБ
17:43, 13.06.2022
1154 просмотров Судьба Шаумяновского района – яркий пример перспективы любого статуса Арцаха в составе Азербайджана: Омбудсмен Арцаха
11:19, 12.06.2022
1115 просмотров Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Республики Арцах. МИД
12:55, 11.06.2022
1083 просмотров Забудьте о Франции, Армении - центр виноделия. Euronews — об армянском виноделии
15:11, 11.06.2022
1075 просмотров Анкара ждет ответа от Москвы по поводу вывоза зерна из Украины. Чавушоглу