Что даст Армении спутниковый интернет Starlink и какие изменения необходимы? Поясняет Министерство ВТП
09:00, 20 Июнь 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Согласно карте провайдера спутникового интернета Starlink, интернет-связь Starlink будет доступна в Армении в 2023 году.
В ответ на запрос «Арменпресс» о том, что это даст Армении, Министерство высокотехнологичной промышленности РА сообщило, что спутниковое интернет-соединение Starlink может быть дополнительным, а в некоторых случаях и альтернативным видом интернет-соединения для Армении. Спутниковое подключение к Интернету Starlink позволит людям пользоваться Интернетом в отдаленных районах, где нет услуг линейного мобильного интернета.
"Принимая во внимание тот факт, что спутниковый Интернет предоставляется радиочастотами, необходимо внести определенные изменения в таблицу распределения частот Республики Армения, в ряд правовых актов, предоставляющих пользователям спутникового Интернета условия для работы на этих частотах», — говорится в сообщении министерства.
Starlink — это глобальная спутниковая система, развернутая SpaceX для предоставления высокоскоростного широкополосного и доступного спутникового доступа в Интернет по всему миру.
Американский миллиардер Илон Маск, основатель Space X, ранее заявлял, что Starlink получила более 500 000 предварительных заказов на интернет-услуги. В октябре 2020 года компания запустила бета-тестирование Starlink, в котором приняли участие пользователи из 11 стран. Ежемесячная плата за обслуживание составит 99 долларов.
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