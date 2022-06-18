Днем 18-19 июня, ночью 23-го и после полудня - в отдельных районах, а 22-го - в большинстве регионов, ожидается дождь с грозой. 20-21 июня в Армении ожидается погода без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

С 18-21 июня температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване вечером 18 июня в отдельных частях города возможен кратковременный дождь с грозой. Днем 19-21 июня и 23-гоиюня ожидается погода без осадков. После полудня 22 июня, ночью 23 июня ожидается дождь с грозой, во время грозы также ожидается усиление ветра до 17-20 м/с.