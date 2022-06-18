Из-за строительных работ на территории кладбища Верин Хотанана обрушилась часть стены церкви

17 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестным лицом велись строительные работы в районе общинного кладбища Верин Хотанан Сюникской области, в результате чего обрушилась часть церковной стены, а из-под слоя почвы вышли наружу надгробия и хачкары.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью полиции, сотрудники Капанского управления полиции установили, что в указанном месте 37-летний житель Капана без соответствующего разрешения разровнял дорогу трактором. Он явился в Капанское отделение и дал признательные показания.

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