Из-за строительных работ на территории кладбища Верин Хотанана обрушилась часть стены церкви
15:08, 18 Июнь 2022
17 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестным лицом велись строительные работы в районе общинного кладбища Верин Хотанан Сюникской области, в результате чего обрушилась часть церковной стены, а из-под слоя почвы вышли наружу надгробия и хачкары.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и по связям с общественностью полиции, сотрудники Капанского управления полиции установили, что в указанном месте 37-летний житель Капана без соответствующего разрешения разровнял дорогу трактором. Он явился в Капанское отделение и дал признательные показания.
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