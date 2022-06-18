В Национальный центр кризисного управления 18 июня в 12:00 часов поступило сообщение, что в Ереване на улице Арина Берда 3/6 произошел взрыв.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на территории ООО "Веллар Груп" произошел взрыв. По предварительным данным, есть одна жертва и один пострадавший.