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Взрыв на территории ООО "Веллар Груп": по предварительным данным, есть одна жертва и один пострадавший

Взрыв на территории ООО "Веллар Груп": по предварительным данным, есть одна жертва и один пострадавший

В Национальный центр кризисного управления 18 июня в 12:00 часов поступило сообщение, что в Ереване на улице Арина Берда 3/6 произошел взрыв.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения. 

Выяснилось, что на территории ООО "Веллар Груп" произошел взрыв. По предварительным данным, есть одна жертва и один пострадавший.


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