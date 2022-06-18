ГАЗПРОМ объявил о временном прекращении поставок газа по газопроводу" Турецкий поток".

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба компании.

«Подача газа по газопроводу «Турецкий поток» будет временно приостановлена с 21 июня 2022 года по 28 июня 2022 года в связи с проведением планово-предупредительных ремонтов», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что такое решение было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее СМИ сообщали, что власти Италии рассматривают возможность введения чрезвычайного положения из-за проблем с поставками российского газа.