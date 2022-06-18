Представитель Центра диалога религий и культур Ирана посетил Антилиас

17 июня Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял представителя Центра диалога религий и культур Исламской Республики Иран Аль-Сайта Мухаммеда Риту Муртату.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского, представитель вручил Верховному Патриарху письмо от новоназначенного директораЦентра Мехди Имнибура.

В письме директор выразил обеспокоенность диалогом между религиями в мире, подчеркнув необходимость пресечения антиисламских движений.

Его Святейшество сказал, что межрелигиозный и особенно христианско-исламский диалог нужен как никогда, в этом направлении осуществлялись и осуществляются не только лекции и публикации, но и определенные практические шаги.

Помимо диалога, Патриарх подчеркнул необходимость единства в вопросах, волнующих мир.

Следует отметить, что диалог Католикосата Великого Дома Киликийского и вышеупомянутого Центра Исламской Республики Иран ведет уже более 25 лет — с целью обсуждения актуальных вопросов.