Администрация США придает важность расширению и укреплению сотрудничества с Арменией. Карен Донфрид

Премьер-министр Никол Пашинян принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр отметил важность продолжительного развития и расширения армяно-американских отношений и отметил, что визит г-жи Донфрид является еще одним поводом обсудить вопросы двусторонней повестки. Никол Пашинян высоко оценил помощь США в эффективной реализации проводимых правительством Армении демократических реформ, добавив, что развитие демократии является одним из приоритетов исполнительной власти.

По словам Карен Донфрид, администрация США также придает важность расширению и укреплению сотрудничества с Арменией по различным направлениям, поэтому поддержка развитию демократических институтов Армении будет носить последовательный характер.

Собеседники коснулись также происходящих в регионе Южного Кавказа процессов, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, деятельности Комиссии по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Глава правительства отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе и подчеркнул необходимость адекватной реакции международного сообщества на провокационные заявления и действия, подрывающие региональную стабильность. В то же время Никол Пашинян подчеркнул ключевую роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и отметил важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы.