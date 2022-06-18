Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь 2022

Администрация США придает важность расширению и укреплению сотрудничества с Арменией. Карен Донфрид

Администрация США придает важность расширению и укреплению сотрудничества с Арменией. Карен Донфрид

Премьер-министр Никол Пашинян принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,  премьер-министр отметил важность продолжительного развития и расширения армяно-американских отношений и отметил, что визит г-жи Донфрид является еще одним поводом обсудить вопросы двусторонней повестки. Никол Пашинян высоко оценил помощь США в эффективной реализации проводимых правительством Армении демократических реформ, добавив, что развитие демократии является одним из приоритетов исполнительной власти.

По словам Карен Донфрид, администрация США также придает важность расширению и укреплению сотрудничества с Арменией по различным направлениям, поэтому поддержка развитию демократических институтов Армении будет носить последовательный характер.

Собеседники коснулись также происходящих в регионе Южного Кавказа процессов, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, деятельности Комиссии по делимитации и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Глава правительства отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе и подчеркнул необходимость адекватной реакции международного сообщества на провокационные заявления и действия, подрывающие региональную стабильность. В то же время Никол Пашинян подчеркнул ключевую роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и отметил важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]